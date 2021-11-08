Шайба Наместникова помогла "Детройту" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

ТАСС, 8 ноября. "Детройт" дома обыграл "Вегас" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Лукас Рэймонд (9-я минута), Робби Фаббри (11), Пиус Сутер (19), Владислав Наместников (31) и Тайлер Бертуцци (60). У гостей отличились Николя Руа (4) и Джонатан Маршессо (45).

Российский нападающий Наместников набрал 7 очков (5+2) в текущем сезоне. В составе "Вегаса" форвард Евгений Дадонов не сумел отметиться результативными действиями.

"Детройт" занимает четвертое место в таблице Атлантического дивизиона с 14 очками в 13 играх. "Вегас" идет пятым в Тихоокеанском дивизионе, набрав 12 очков в 12 матчах.