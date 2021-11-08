Олимпийский чемпион по борьбе Сидаков встретится с финалистом Игр на Гран-при в Москве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков на Гран-при Москвы (Кубок "Алроса") встретится с Магомедхабибом Кадимагомедовым из Белоруссии, у которого он выиграл в финале Игр в Токио. Об этом Сидаков сообщил ТАСС.

Традиционный международный турнир пройдет в столице 3 декабря в новом формате - лидеры сборной России проведут по одной схватке против титулованных зарубежных оппонентов. Сидаков выступает в весовой категории до 74 кг.

"На турнире в Москве будет повторение финала Олимпийских игр. Магомедхабиб показал в Токио хорошую борьбу, уверенно и спокойно обыграл других фаворитов. До Олимпиады у нас с ним был равный счет - однажды он выиграл, однажды я, и каждая схватка с ним была очень сложной, - сказал Сидаков. - Я уже месяц тренируюсь, готовлюсь к январскому турниру имени Ивана Ярыгина. Честно говоря, я бы хотел, чтобы на турнире в Москве было хотя бы три встречи, чтобы понять, в какой я форме, чтобы вернуть чувство ковра".

"Соперник будет один, зато какой, будет интересно. После Кубка "Алроса" изучим календарь, может быть, и еще где-то выступлю. Тренер говорит, что нужно делать старты раз в два с половиной месяца, а для своего тренера я солдат. И для борьбы в целом", - добавил он.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев встретится с бронзовым призером чемпионата мира Магомедом Нуровым из Македонии (весовая категория до 97 кг). В состав сборной России на Гран-при Москвы по вольной борьбе также вошел серебряный призер чемпионата Европы - 2021, участник Игр в Токио Сергей Козырев (до 125 кг). В греко-римской борьбе сборную представят двукратный олимпийский чемпион Роман Власов (до 77 кг) и бронзовый призер Игр в Токио, чемпион мира Сергей Емелин (до 60 кг). В женской борьбе на турнире выступит бронзовый призер чемпионата мира - 2019 Ханум Велиева (до 68 кг), в грэпплинге - чемпион мира 2021 года Ислам Бочкаев (до 62 кг) и многократный чемпион мира Гаирбег Ибрагимов (до 66 кг).