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Фигурное катание

Глейхенгауз рассказал про тейп на шее Щербаковой на октябрьском турнире в Будапеште

Причиной тейпирования были мышечные проблемы спортсменки

ТУРИН /Италия/, 8 ноября. /ТАСС/. Причиной появления тейпа на шее российской фигуристки Анны Щербаковой на турнире в Будапеште были мышечные проблемы. Об этом в интервью российским журналистам рассказал тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

Турнир в Будапеште проходил в середине октября.

"Как вы видите, пластыря [на этапе Гран-при в Турине] не было, ничто ее не беспокоит, - рассказал Глейхенгауз. - Мышечные травмы, которые возникают у спортсменов в любых частях тела, тейпируются. Поэтому если мы будем обращать большое внимание на любой тейп, то можно будет писать, что каждый спортсмен каждую неделю травмируется".

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