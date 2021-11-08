Чемпион России по футболу в составе "Спартака" Ребров объявил о завершении карьеры

31 октября пресс-служба "Спартака" сообщила, что Ребров приостановил карьеру вратаря и перешел на должность технического координатора, в обязанности которого входит помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

"С того дня, как было сделано это фото, я боялся, что когда-то этот день настанет, нужно будет сдержать слово и завершить карьеру, - написал Ребров. - И вот после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю. Все рассуждения и выводы потом. А пока с головой в новую жизнь".

Реброву 37 лет, он выступал за московский "Спартак" с 2011 года. В составе красно-белых он провел 131 матч во всех турнирах, из которых 47 отыграл "на ноль". Последний матч в составе "Спартака" Ребров провел 21 октября 2020 года с красноярским "Енисеем" на групповом этапе Бетсити - Кубка России (0:1). В составе москвичей голкипер стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России. Помимо "Спартака" он играл в ярославском "Шиннике", подмосковном "Сатурне", курском "Авангарде", московском "Динамо" и томской "Томи".