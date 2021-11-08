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Футбол в России

Чемпион России по футболу в составе "Спартака" Ребров объявил о завершении карьеры

Ранее клуб сообщил, что футболист приостановил карьеру вратаря и перешел на должность технического координатора
Артем Ребров Иван Водопьянов/ТАСС
Описание
Артем Ребров
© Иван Водопьянов/ТАСС

ТАСС, 8 ноября. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Артем Ребров завершил спортивную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Чемпион России по футболу в составе "Спартака" Ребров приостановил карьеру вратаря

31 октября пресс-служба "Спартака" сообщила, что Ребров приостановил карьеру вратаря и перешел на должность технического координатора, в обязанности которого входит помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

"С того дня, как было сделано это фото, я боялся, что когда-то этот день настанет, нужно будет сдержать слово и завершить карьеру, - написал Ребров. - И вот после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю. Все рассуждения и выводы потом. А пока с головой в новую жизнь".

Реброву 37 лет, он выступал за московский "Спартак" с 2011 года. В составе красно-белых он провел 131 матч во всех турнирах, из которых 47 отыграл "на ноль". Последний матч в составе "Спартака" Ребров провел 21 октября 2020 года с красноярским "Енисеем" на групповом этапе Бетсити - Кубка России (0:1). В составе москвичей голкипер стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России. Помимо "Спартака" он играл в ярославском "Шиннике", подмосковном "Сатурне", курском "Авангарде", московском "Динамо" и томской "Томи".

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