Сергей Прядкин заявил, что стал советником руководства УЕФА

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин стал советником руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг. Об этом он сообщил ТАСС.

Прядкин покинул пост президента РПЛ 5 октября. Исполняющим обязанности главы организации был назначен руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

"С 5 ноября я являюсь советником руководства УЕФА по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг", - сказал Прядкин.

Прядкину 60 лет, он возглавлял РПЛ с 2007 года, в марте 2020 года функционер был переизбран на новый пятилетний срок. В 2005-2006 годах Прядкин занимал пост советника президента Российского футбольного союза (РФС), с 2006 по 2007 год был генеральным директором РФС. С 19 декабря 2018 года по 22 февраля 2019-го он исполнял обязанности президента РФС.