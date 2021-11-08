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Футбол в России

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит удаление Клаудиньо в матче с "Уралом"

Футболист "Зенита" был удален за грубый фол на 51-й минуте матча

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании в четверг рассмотрит удаление полузащитника "Зенита" Клаудиньо в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала". Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

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В воскресенье "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Уралом" со счетом 0:0. Клаудиньо был удален за грубый фол на 51-й минуте матча.

"Повестка сформировалась, мы рассмотрим удаление футболиста "Зенита" Клаудиньо, скандирования ненормативной лексики, использование пиротехники, выходы за пределы технической зоны главными тренерами клубов. Заседание состоится в четверг онлайн и начнется в 12:00", - сказал Григорьянц.

"Зенит" с 30 очками в 14 матчах лидирует в турнирной таблице РПЛ. Клаудиньо провел 9 матчей в чемпионате России, забив три гола и отдав две результативные передачи.

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