Олимпийский чемпион Владимир Смирнов введен в Зал славы отечественного фехтования

ТАСС, 8 ноября. Олимпийский чемпион 1980 года в составе сборной СССР Владимир Смирнов введен в Зал славы отечественного фехтования. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).

На Олимпиаде в Москве Смирнов выиграл золото в индивидуальных соревнованиях рапиристов, серебро в командном турнире рапиристов и бронзу в командном турнире шпажистов. Также в его активе три золотые и две серебряные медали чемпионатов мира. 20 июля 1982 года на чемпионате мира в поединке с Маттиасом Бером из ФРГ у соперника сломалась рапира, обломок которой пробил маску Смирнова и через глаз нанес травму мозга. Восемь дней пробыв в искусственной коме, Смирнов скончался в больнице в возрасте 28 лет.

В Зал славы отечественного фехтования также введены олимпийская чемпионка 1976 года в командных соревнованиях рапиристок Валентина Никонова, пятикратный чемпион мира шпажист Алексей Никанчиков, воспитавший трех олимпийских чемпионок заслуженный тренер СССР Владимир Житлов и действующий глава ФФР Александр Михайлов.

На данный момент в Зал славы включены 33 человека.