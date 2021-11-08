Агент дисквалифицированного Обухова сообщил, что ведет переговоры с клубами РПЛ и ФНЛ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Агент дисквалифицированного Международной федерацией футбола (ФИФА) нападающего Владимира Обухова Сергей Пушкин ведет переговоры с рядом клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) о подписании контракта. Об этом агент рассказал ТАСС.

19 июля ФИФА сообщила о дисквалификации Обухова на полгода за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации закончится 2 декабря. Согласно правилам дисквалификации, футболист имеет право тренироваться с профессиональной командой за 1,5 месяца до окончания ее срока.

"На данный момент Владимир тренируется с любителями, - сказал Пушкин. - Мы хотим тренироваться с потенциальными работодателями. Идет разговор с командами, которые хотят подписать Владимира, это далеко не одна команда. Я думаю, что до конца года должны определиться".

"Поступали предложение от клубов РПЛ, ФНЛ и бывших стран СССР. Есть из чего выбирать. После дисквалификации все решится", - добавил Пушкин.

Обухову 29 лет, последним клубом футболиста был "Ростов", за который он выступал с октября 2020 года. Обухов является воспитанником московского "Спартака". Ранее футболист выступал за "Тамбов", "Сочи", саранскую "Мордовию", краснодарскую "Кубань" и московское "Торпедо".