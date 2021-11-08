МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Нападающий "Ак Барса" Дмитрий Воронков будет капитаном сборной России по хоккею на Кубке Карьяла. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главного тренера команды Олег Браташ.

Кубок Карьяла, являющийся первым этапом Евротура, пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября. Первый матч россияне сыграют 11 ноября с финнами, 13 ноября они встретятся со шведами, 14 ноября - с чехами.

"Капитаном планируется [Дмитрий] Воронков. [Марат] Хуснутдинов и [Александр] Никишин будут ассистентами", - сказал Браташ.