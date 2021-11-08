{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Знарок рассказал, как пережил ситуацию с назначением тренера сборной России по хоккею

По словам специалиста, это был неприятный момент
Олег Знарок Егор Алеев/ТАСС
Описание
Олег Знарок
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Тренер-консультант сборной России по хоккею Олег Знарок нормально пережил ситуацию с назначением главного тренера национальной команды. Об этом он рассказал журналистам.

В середине сентября президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил о том, что главным тренером сборной России будет Знарок, а помогать ему будет Сергей Зубов. Позже Третьяк рассказал, что контракт со специалистом не был подписан, а 28 сентября было объявлено о рекомендации экспертного совета федерации назначить на этот пост Алексея Жамнова.

"Пережил нормально, - сказал Знарок. - Конечно, это был неприятный момент, но все рады, что такой штаб назначили. Будем болеть, с Юрьичем (Жамновым - прим. ТАСС) у нас хорошие отношения. Он мне позвонил, сказал, за кем последить на Кубке Карьяла".

Теги
Знарок, Олег Валерьевич
Допинг в спорте
В Федерации хоккея России сообщили об отсутствии решения по допинг-тесту Ничушкина
ФХР получила уведомление по ситуации с положительным допинг-тестом нападающего "Колорадо"
Читать полностью