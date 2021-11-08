Знарок рассказал, как пережил ситуацию с назначением тренера сборной России по хоккею

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Тренер-консультант сборной России по хоккею Олег Знарок нормально пережил ситуацию с назначением главного тренера национальной команды. Об этом он рассказал журналистам.

В середине сентября президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил о том, что главным тренером сборной России будет Знарок, а помогать ему будет Сергей Зубов. Позже Третьяк рассказал, что контракт со специалистом не был подписан, а 28 сентября было объявлено о рекомендации экспертного совета федерации назначить на этот пост Алексея Жамнова.

"Пережил нормально, - сказал Знарок. - Конечно, это был неприятный момент, но все рады, что такой штаб назначили. Будем болеть, с Юрьичем (Жамновым - прим. ТАСС) у нас хорошие отношения. Он мне позвонил, сказал, за кем последить на Кубке Карьяла".