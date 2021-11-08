Глушаков прокомментировал решение голкипера "Спартака" Реброва завершить карьеру

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Голкипер Артем Ребров провел добротную карьеру футболиста. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, ныне выступающий за подмосковные "Химки".

В понедельник Ребров объявил о завершении карьеры. 31 октября пресс-служба "Спартака" сообщила, что Ребров приостановил карьеру вратаря и перешел на должность технического координатора, в обязанности которого входит помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба. Ребров и Глушаков в составе "Спартака" стали чемпионами России и обладателями суперкубка страны.

"Сегодня утром уже созванивались, сказал, почему он закончил карьеру, пошутили, поприкалывались, некоторые моменты вспомнили, - сказал Глушаков. - Запомню Артема как порядочного человека прежде всего, добросовестного спортсмена, любящего футбол, вратарем, который выручал во многих матчах. Он провел тяжелую, рабочую и хорошую карьеру, добился чемпионства в составе "Спартака", выиграл суперкубок. Хорошая и добротная карьера вратаря".

"Было приятно и комфортно играть с ним в одной команде и не только в "Спартаке". Он несколько раз приезжал в Миллерово (родной город Глушакова - прим. ТАСС), всегда с открытой душой отзывался, и играл в любительских турнирах, когда можно было посидеть и пообщаться. Внес свой вклад в чемпионство, своим опытом помогал команде. Когда я был капитаном - он помогал, когда он был капитаном - я ему помогал. Все только хорошее можно вспомнить", - добавил Глушаков.

Глушаков заявил, что пока не видит Реброва тренером. "У него другая часть, - отметил он. - Наверное, он ждет, когда я закончу карьеру и стану тренером, тогда я его точно возьму себе в штаб. Будем бомбить чемпионство".

Реброву 37 лет, он выступал за московский "Спартак" с 2011 года. В составе красно-белых он провел 131 матч в разных турнирах, из которых 47 отыграл "на ноль". Последний матч в составе "Спартака" Ребров провел 21 октября 2020 года с красноярским "Енисеем" на групповом этапе Бетсити - Кубка России (0:1). Также он играл в ярославском "Шиннике", подмосковном "Сатурне", курском "Авангарде", московском "Динамо" и томской "Томи".