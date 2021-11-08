В Федерации хоккея России сообщили об отсутствии решения по допинг-тесту Ничушкина

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея России имеет уведомления по ситуации с положительным допинг-тестом нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Валерия Ничушкина, никаких решений по нему нет. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что допинг-проба хоккеиста, взятая в 2013 году, дала положительный результат. В ней обнаружен тестостерон, из-за чего хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация. На прошлой неделе в пресс-службе Российского антидопингового агентства сообщили ТАСС, что Международная федерация хоккея рассматривает дело Ничушкина.

"Пришло первое уведомление, есть процедура, по которой WADA [Всемирное антидопинговое агентство] уведомляет международную федерацию, а она - нас и игрока. У него есть право до 16 ноября написать первый отзыв, согласен ли он с решением или нет. Потом будет второе уведомление, идет определенная процедура", - сказал Курбатов.

"Да, его проба 2013 года хранилась в лаборатории. В процессе перепроверки результатов в январе-феврале 2019 года нашли запрещенное вещество, и было инициировано это дело. Пока никаких решений нет, ничего не выяснено", - добавил он.

Ничушкину 26 лет, он выступает за "Колорадо" с 2019 года. Ранее он выступал в НХЛ за "Даллас", также нападающий играл за клубы Континентальной хоккейной лиги челябинский "Трактор" и московский ЦСКА. В составе сборной России Ничушкин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2017 года, игрок также выступал на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.