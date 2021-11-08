"Салават Юлаев" оштрафован на 200 тыс. рублей за превышение количества зрителей

УФА, 8 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Уфы оштрафовал на 200 тыс. рублей хоккейный клуб "Салават Юлаев" за превышение допустимого числа зрителей на трибунах на домашних матчах команды 16 и 18 сентября. Вместо разрешенных противоэпидемиологическими требованиями 1 тыс. человек эти игры посетили 2,2 и 4 тыс. болельщиков, указано в судебных материалах.

"Признать юридическое лицо - Автономную некоммерческую организацию (АНО) "Хоккейный клуб "Салават Юлаев" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания) и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей", - сказано в постановлении суда.

По данным МВД, игры "Салавата Юлаева" 16 и 18 сентября посетили 2 240 и 4 023 человека, эта информация также подтверждается протоколами матчей. При этом управлением Роспотребнадзора по Башкирии клубу было выдано предписание о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и недопущении мероприятий с участием более 1 тыс. человек. "Судом установлено, что допущенные юридическим лицом АНО "Хоккейный клуб "Салават Юлаев" нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью населения в части одномоментного нахождения зрителей и гостей в количестве более одной тысячи человек", - также указано в постановлении.

16 сентября "Салават Юлаев" принимал пекинский "Куньлунь", игра закончилась в пользу хозяев со счетом 5:1, 18 сентября уфимцы победили минское "Динамо" - 1:0.