Браташ: сборная России будет показывать на Кубке Карьяла агрессивный и атакующий хоккей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сборная России намерена показать на первом этапе Евротура Кубке Карьяла быстрый и агрессивный хоккей. Об этом журналистам сообщил и. о. главного тренера команды Олег Браташ.

Четыре хоккеиста включены в состав сборной России для участия в Кубке Карьяла

Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября.

"Играть мы будем в современный хоккей. За последние годы выработалась определенная система сборных, которой мы будем придерживаться, - сказал Браташ. - В разных клубах системы отличаются, и задача тренерского штаба - объединить игроков одной идеей, чтобы все понимали, как мы играем и во что. Это касается и обороны, позиционной атаки, в средней зоне, начала атаки".

"Это быстрый, агрессивный, атакующий хоккей. В то же время тактически грамотная игра без шайбы", - добавил он.

Первый матч россияне сыграют 11 ноября с финнами, 13 ноября встретятся со шведами, а 14 ноября - с чехами.