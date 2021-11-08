Хави сообщил, что Месси пожелал ему удачи на посту главного тренера "Барселоны"

6 ноября испанский специалист был назначен на пост главного тренера команды. Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Месси и Хави вместе выступали за "Барселону" с 2003 по 2015 год. В настоящий момент аргентинец представляет французский "Пари Сен-Жермен".

"Мы хорошие друзья с Месси, он мне написал, пожелал мне удачи. Я также желаю ему всего наилучшего, он лучший игрок в истории, но он уже не с нами. У нас есть игроки, которые могут делать результат, поэтому нам не стоит думать о тех, кого нет с нами в команде", - сказал Хави.

Хави является воспитанником "Барселоны", в основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов.

Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год. В составе "Барселоны" он десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА, трижды - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

"Барселона" с 17 очками в 12 матчах занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Барселона" 20 ноября примет "Эспаньол".