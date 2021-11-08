Динияр Билялетдинов: футболисты "Спартака" проявили характер в матче с "Локомотивом"

В воскресенье "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1. На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник красно-белых Руслан Литвинов. "Спартак" не может победить на протяжении шести последних встреч во всех турнирах (четыре ничьих, два поражения).

"Спартак" вдесятером отыгрался, футболисты проявили характер, молодцы, это говорит о том, что у команды есть характер, - сказал Билялетдинов. - Стоит ли увольнять Виторию из-за результатов? Пусть работает, но сколько можно, каждый год, что ли, нужно менять тренеров? Если "Спартак" выдаст серию из побед, попадет в пятерку, нужно выдать серию из трех-четырех побед или хотя бы рывком очков 10 набрать, тогда войдут в пятерку, время есть".

"Что касается "Локомотива", то результат команды под руководством Маркуса Гисдоля можно оценить через некоторое время. Но философию какую-то пытается донести до команды. Пока тяжело сказать, будет ли "Локомотив" бороться за место в Лиге чемпионов или за чемпионство, все будет зависеть от таблицы коэффициентов УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), сколько команд и куда будут попадать", - добавил собеседник агентства.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 14 матчах. "Локомотив" с 25 очками располагается на четвертой позиции.