В "Салавате" надеются, что решение по матчу с "Трактором" не даст распространиться гриппу

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Салават Юлаев" надеется, что принятое Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) решение о техническом поражении команды в матче с "Трактором" не позволит распространиться в дальнейшем пандемии гриппа по странам, чьи клубы принимают участие в чемпионате КХЛ. Об этом ТАСС сообщили в клубе.

КХЛ присудила "Салавату Юлаеву" техническое поражение в матче с "Трактором". Встреча должна была пройти 7 ноября в Уфе. Причиной его отмены стало заболевание игроков "Салавата Юлаева" гриппом. Уфимская команда отправлена на недельный карантин, при этом все тесты игроков на коронавирус показали отрицательный результат.

"В соответствии с сообщением КХЛ ХК "Салават Юлаев" засчитано техническое поражение в матче № 319 регулярного чемпионата против челябинского "Трактора". Ранее лига сообщила об отмене игры из-за объявленного в команде карантина, комментарии клуба будут даны после получения официального решения лиги, - говорится в сообщении. - В любом случае надеемся, что принятое КХЛ решение не будет способствовать дальнейшему распространению пандемии гриппа "А" на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Финляндской Республики, Латвийской Республики, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики".

"Салават Юлаев" с 38 очками после 28 игр идет третьим в таблице Восточной конференции. "Трактор", набравший 44 очка в 29 матчах, занимает второе место. Следующий матч "Салавата" запланирован на 16 ноября, команда на выезде должна сыграть с нижегородским "Торпедо".