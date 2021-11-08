Измайлов: руководство футбольного клуба "Нижний Новгород" доверяет Кержакову

В воскресенье "Нижний Новгород" на выезде проиграл грозненскому "Ахмату" со счетом 1:3 в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Нижегородский клуб потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России, команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками.

"Результат на табло, мы проиграли, - сказал Измайлов. - Первый тайм нам однозначно не удался, начало второго тайма провели очень хорошо, отыгрались, но соперник прибавил в атаке. Наша же команда допустила череду ошибок, пропустили гол, пытались исправить положение, но в итоге третий мяч оказался в наших воротах. В команде много травмированных игроков, поэтому с "Ахматом" у нас была короткая скамейка запасных, играли молодые футболисты, которым не хватило опыта".

"К Кержакову полное доверие, и в начале сезона наша команда не хватала звезд с неба, не говорили, что займем место в верхней части турнирной таблицы. Понятно, что наша основная задача - достойно представлять Нижний Новгород и закрепиться в премьер-лиге. Сейчас команда переживает череду неудач, но я думаю, что мы выберемся из этой ситуации, я верю в команду, в тренерский штаб и Александра Анатольевича [Кержакова], все будет хорошо. Просим болельщиков поддерживать наших ребят и в сложные времена, вместе все преодолеем", - добавил Измайлов.