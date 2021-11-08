Континентальная хоккейная лига изменила формат Матча звезд

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Составы на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2022 года будут комплектоваться по географическому принципу. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч звезд КХЛ проходит с 2009 года. С 2017 года Матчи звезд проходили в формате мини-турнира, в котором участвуют команды дивизионов КХЛ. Матчи состояли из двух периодов по 10 минут в формате "три на три".

В 2022 году составы команд будут формироваться по географическому принципу. В команду России могут попасть только россияне, в команду Северной Америки - хоккеисты из США и Канады, в состав Скандинавии - представители Дании, Швеции и Финляндии, в команду Евразии - все остальные. Матчи будут проходить в формате "три на три".

"После Фонбет - Матча звезд КХЛ - 2020 в Москве мы провели серьезную работу по разработке новой спортивной концепции, - сказал президент КХЛ Алексей Морозов. - Рабочая группа обсуждала множество вариантов, но в итоге выбор пал на географическое деление. В нашей лиге играет большое число классных хоккеистов из разных стран мира, мы хотим показать, что КХЛ - это не только Россия, но и весь мир. Верим, что новая концепция придется по душе, теперь в каждой команде на Матче всех звезд может оказаться игрок вашего любимого клуба".

Неделя звезд хоккея 2022 года пройдет в Челябинске. 15 января состоятся мастер-шоу, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день - продолжение мастер-шоу, а также финал и матч за третье место.