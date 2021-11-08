Борис Ротенберг: "Сочи" показал яркую игру с ЦСКА, на которую нужно ориентироваться

В субботу "Сочи" на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 4:1.

"После матча ребят поздравил, они молодцы, использовали все моменты, - сказал Ротенберг. - Мотивация была такая положительная, которая должна быть в каждом матче. Если футболисты в каждом матче будут играть с такой мотивацией, тогда в нашей команде будет все хорошо. ЦСКА - стабильная команда, просто мы смогли использовать все свои моменты в игре, а у них не получилось, это же футбол".

"У нас задача - выходить и выигрывать каждую игру. На каждый матч нужно настраиваться, все соперники разные, некоторые матчи были провальными из-за того, что не могли никак собраться. С ЦСКА показали яркую игру, на которую нужно ориентироваться и двигаться дальше", - добавил Ротенберг.

Президент "Сочи" отметил вклад болельщиков в победу над ЦСКА. "Наверное, одна из самых первых игр, когда на стадионе присутствовало столько болельщиков, которые поддерживали футболистов, помогали команде, - отметил Ротенберг. - Очень приятно, что образовывается такая фан-группа, которая приходит и болеет за команду. Тем более когда они показывают такие игры. Я надеюсь, что болельщики будут приходить, мотивировать команду в матчах".

"Сочи" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков в 14 матчах. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи сборных, команда Владимира Федотова примет казанский "Рубин" 21 ноября.