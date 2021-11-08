Газизов: футболисты "Уфы" имеют большой риск заразиться коронавирусом в нынешней ситуации

В понедельник Континентальная хоккейная лига присудила уфимскому "Салавату Юлаеву" техническое поражение в матче с челябинским "Трактором". Встреча должна была пройти 7 ноября в Уфе. Причиной его отмены стало заболевание игроков "Салавата Юлаева" гриппом. Уфимская команда отправлена на недельный карантин, при этом все тесты игроков на коронавирус показали отрицательный результат.

"Мы делаем все возможное для защиты команды. Мало того, мы выполняем требования Роспотребнадзора, связанные с допуском на матчи. То, что зависит от нас, мы все делаем", - сказал Газизов.

"Мы можем легко заразиться, поскольку последний раз мы летали обычным самолетом, а это аэропорт, гостиница, в любом случае находились в каком-то контакте, и все может произойти. Риск огромный", - добавил он.