Общее собрание РПЛ рассмотрит вопросы допуска болельщиков и введения Fan ID 22 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) рассмотрит вопросы, в том числе касающиеся ограничений доступа зрителей на стадионы из-за коронавируса, 22 ноября. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.

В большинстве регионов зрители на игры в рамках мер по борьбе с коронавирусом могут попасть на стадион только по QR-кодам, также действует ограничение в 30% от общей вместимости. В связи с вводимым с конца октября по 7 ноября периода нерабочих дней матчи в Самаре и Химках проводились без зрителей.

"Тема очень непростая в связи с тем, что сейчас происходит: ковидные ограничения, зрители не так охотно идут на стадион, поскольку боятся заразиться", - сказал Газизов.

В понедельник пресс-служба комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщила ТАСС, что комитет поддержал законопроект "О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований" (Fan ID) и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении. "Конечно, эта тема тоже будет обсуждаться. Собрание пройдет в тот же день, что и выборы [президента РПЛ] 22 ноября", - отметил Газизов.

И. о. президента лиги является глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц, который будет избираться на безальтернативной основе.