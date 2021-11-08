Анатолий Карпов рассказал о шансах Яна Непомнящего вернуть шахматную корону в Россию

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому шахматисту Яну Непомнящему важно не допустить ошибок Сергея Карякина в матче за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Карякин в 2016 году уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке.

"В Нью-Йорке в 2016 году Карякин имел все шансы стать чемпионом мира, но сам их упустил. После этого у нас надежд вернуть шахматную корону не было. Сейчас Ян имеет все для этого, но важно не допустить тех ошибок, что были у Сергея", - сказал Карпов.

Матч за звание чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.