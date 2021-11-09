СМИ: польский саночник травмировался на трассе в Пекине из-за ошибки организаторов

ТАСС, 9 ноября. Польский саночник Матеуш Сохович получил многочисленные повреждения во время тренировочных заездов на олимпийской трассе в Пекине. Об этом сообщает портал Around the Rings.

25-летний саночник получил перелом большой берцовой кости. 8 ноября он перенес операцию.

"Была команда начать, но они не открыли Матеушу ворота. Ворота не должны быть закрыты, так как на старте горел зеленый свет", - сказал представитель польской национальной команды по санному спорту. Польская сторона намерена расследовать этот инцидент.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.