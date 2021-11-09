К олимпийскому золоту через ад концлагерей. 100 лет назад родился гимнаст Виктор Чукарин

ТАСС, 9 ноября. Семикратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Виктор Чукарин родился 100 лет назад. Своих самых важных побед в карьере он достиг после того, как прошел Великую Отечественную войну и ужасы немецких концлагерей.

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Родился Чукарин в семье донского казака, репрессированного в 1932 году, и гречанки. Через три года после рождения сына семья переехала из одного из сел на побережье Азовского моря в Мариуполь. Там Чукарин начал заниматься спортом, в частности, гимнастикой на перекладине, сооруженной во дворе, где его заметил учитель физкультуры Виталий Попович. Он и позвал будущего олимпийского чемпиона в секцию. После окончания школы Чукарин поступил в металлургический техникум, а затем перевелся в Киевский техникум физической культуры. В то же время ему предложил тренироваться вместе чемпион СССР Аджат Ибадулаев, который стал потом его тренером. Благодаря этому сотрудничеству Чукарин в 1940 году стал чемпионом Украины и получил звание мастера спорта СССР. После начала Великой Отечественной войны Чукарин в 20-летнем возрасте ушел добровольцем на фронт, где воевал в артиллерийской части и оборонял Киев. Спустя несколько месяцев он под Полтавой был раненым взят в плен. Чукарин прошел 17 концлагерей, был узником Бухенвальда, в 1942 году он, выдав себя за крестьянина, стал работать на частной ферме. Хотя Чукарин совершенно не умел ни доить, ни косить траву, хозяйка фермы фрау Брунс, заметив это, его не выдала. Счастливая баржа В Бухенвальде Чукарин провел год, работая по 12-14 часов в каменоломнях. Но даже тогда он не забывал о гимнастике, занимавшись время от времени повторением своей чемпионской программы. Также Чукарин наблюдал, за тренировками надзирателей, поскольку тогда немецкая гимнастическая школа считалась одной из сильнейших в мире, а на Олимпиаде 1936 года в Берлине местные гимнасты победили в абсолютном и командном первенствах.

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Из Бухенвальда Чукарина перевели в лагерь Зандбостель неподалеку от побережья Балтийского моря. При наступлении союзников фашисты в начале мая 1945 года эвакуировали всех заключенных, погрузили на четыре заминированные баржи, чтобы потом их потопить. После налета английского бомбардировщика баржа с Чукариным осталась в открытом море, где ее через неделю нашел корабль союзников. С войны Чукарин вернулся в таком состоянии, что родная мать узнала его только по детскому шраму на голове, - он весил всего 40 кг. Но несмотря на уговоры родных, возобновил тренировки. Из-за отсутствия паспорта, который ему не спешили выдавать как прошедшему плен, Чукарин не успел поступить во Львовский институт физкультуры. Однако его потом приняли, поскольку ректор института в свое время был преподавателем киевского техникума, где учился гимнаст. Параллельно Чукарин работал на заводе и продолжал тренироваться, в том числе и по ночам. Паспорт он получил, когда ему пошел навстречу начальник одного из учреждений, которому он грузил мебель. Регулярные занятия по 3,5 часа дали Чукарину возможность выступить на первом послевоенном чемпионате СССР в 1946 году, где он стал 12-м. В 1947 году он стал уже пятым, а через год над одном из снарядов завоевал золото в борьбе со своим учителем Ибадулаевым. С 1949 по 1951 год Чукарин неизменно становился абсолютным чемпионом СССР и завоевал возможность выступить на первых для сборной страны Олимпийских играх 1952 года. Там он выиграл в командных соревнованиях, многоборье, упражнениях на коне, опорном прыжке, взял серебро на кольцах и брусьях. Пострадал за честное судейство Несмотря на то, что в Хельсинки Чукарин выступал уже в 30 лет, та Олимпиада не стала пиком его карьеры. Через два года он вернул себе золото в абсолютном первенстве на чемпионате СССР (в 1953 году поделил победу с Валентином Муратовым), а в Риме на чемпионате мира 1954 года выиграл золото в команде, на своих любимых брусьях и в многоборье, а также завоевал бронзовую медаль на коне.

На Играх 1956 года в Мельбурне главным соперником Чукарина в многоборье стал японец Такаси Оно, который был на 10 лет младше его. Последним выступлением для советского гимнаста были вольные упражнения. Японский соперник до этого на брусьях набрал 9,85 балла, Чукарину надо было добыть не менее 9,55 балла, что он и сделал. Чукарин снова стал олимпийским чемпионом в команде, на брусьях, выиграл серебро в вольных и бронзу на коне. Спортивную карьеру он завершил после Олимпиады в Мельбурне, вернулся преподавателем в институт во Львове, где также стал заведовать кафедрой гимнастики. Чукарин также сосредоточился на тренерской деятельности, подготовив около трех десятков мастеров спорта, членов сборной СССР. Превзойти по количеству золотых олимпийских медалей его смогла лишь Лариса Латынина (9), а выиграть столько же наград сумели Борис Шахлин и Николай Андрианов. В 1960 году на Олимпиаде в Риме Чукарин входил в состав судейской бригады. Как вспоминала потом его супруга, по настоятельной просьбе руководства сборной СССР он упросил двух судей поднять на 0,05 балла оценку Шахлину и занизить оценки Оно на коне. За это он будто бы был освистан публикой, после чего решил никогда не поддаваться на подобные просьбы и судить честно. После одного из международных турниров Чукарин был подвергнут обструкции от руководства и оставил судейство. Активную тренерскую карьеру Чукарин завершил после 1976 года, когда из списка на Олимпиаду в Монреаль вывели его ученика Виктора Сафронова. "Тогда было модно быть физкультурником" Выступавший с Чукариным в командном турнире Игр 1956 года олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Юрий Титов рассказал ТАСС, что от большинства остальных спортсменов Чукарин отличался невиданной работоспособностью и доведением до совершенства всех элементов программы.

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