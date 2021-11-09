"Он вернул миру романтические шахматы". 85 лет назад родился чемпион мира Михаил Таль

ТАСС, 9 ноября. Восьмой чемпион мира по шахматам Михаил Таль родился 85 лет назад. Он пробыл на шахматном олимпе всего год, но именно Таль вернул миру романтические шахматы, дружил с Бобби Фишером и Владимиром Высоцким и имел множество увлечений.

О том, что Таль будет незаурядной личностью, стало понятно очень рано. Уже в три года он умел читать, в пять лет, обладая уникальной памятью, перемножал в уме трехзначные числа. Умел запоминать слово в слово страницы текстов, что впоследствии помогало ему в шахматной теории. Шахматами Таль увлекся в семилетнем возрасте, первым его учителем стал отец.

Шахматная карьера Таля является идеальным сценарием для сериала Netflix. В 17 лет он становится чемпионом Латвийской ССР, а когда ему только исполняется 20 - чемпионом СССР. В 22 года Таль выигрывает турнир претендентов, в котором громит будущего чемпиона мира американца Роберта Фишера со счетом 4-0. Позже, по воспоминаниям супруги Таля, шахматисты приятельствовали.

В 1960-м году на Тверском бульваре в театре им. Пушкина 23-летний Таль встретился в матче за мировую шахматную корону с 49-летним Михаилом Ботвинником и не оставил тому никаких шансов. В Риге самого молодого в истории шахмат чемпиона мира встречали как героя толпы людей, лишь в 1985 году достижение Таля превзойдет другой советский шахматист Гарри Каспаров.

Казалось, что потолка для Таля не существует, но после этого началось падение. В следующем году Ботвинник сенсационно взял реванш, вернув себе шахматную корону. Причинами называют недостаточно серьезное отношение к подготовке к матчу за звание чемпиона мира и праздный образ жизни, который вел тогда Таль. Он продолжал участвовать в турнирах, выдавал яркие партии, но на прежний уровень больше не вернулся.

Позже начались серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых Таль ушел из жизни рано, в 55-летнем возрасте. При этом до последних дней жизни он, по воспоминаниям современников, сохранял оптимизм, жизнелюбие и продолжал выступать в шахматных турнирах.

"Миша легко относился к тому, что он гений"

Помимо шахмат у Таля было множество увлечений. Музыка - Таль и сам умел играть на рояле, и дружил с Владимиром Высоцким. Футбол - гроссмейстер любил посещать матчи на стадионе. Литература - Таль много читал, был филологом по образованию, и на протяжение десяти лет работал журналистом и главным редактором латвийского журнала "Шахматы".