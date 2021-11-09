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НБА

Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Майами" в матче НБА

Встреча завершилась со счетом 113:96
Никола Йокич ("Денвер") и Джимми Батлер ("Майами") AP Photo/David Zalubowski
Описание
Никола Йокич ("Денвер") и Джимми Батлер ("Майами")
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 9 ноября. "Денвер" дома со счетом 113:96 победил "Майами" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Майами" Джимми Батлер, набравший 31 очко, его одноклубник Бэм Адебайо оформил дабл-дабл (10 очков + 10 подборов). У "Денвера" трипл-дабл сделал самый ценный игрок прошедшего сезона Никола Йокич (25 очков + 15 подборов + 10 передач).

"Денвер" одержал шестую победу в десяти матчах и занимает седьмое место в таблице Западной конференции, "Майами" выиграл семь игр из десяти и расположился на второй строчке Восточной конференции. Следующий матч "Денвер" проведет 11 ноября дома против "Индианы", "Майами" в тот же день сыграет на выезде с "Лос-Анджелес Лейкерс".

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