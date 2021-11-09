Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Майами" в матче НБА

"Денвер" одержал шестую победу в десяти матчах и занимает седьмое место в таблице Западной конференции, "Майами" выиграл семь игр из десяти и расположился на второй строчке Восточной конференции. Следующий матч "Денвер" проведет 11 ноября дома против "Индианы", "Майами" в тот же день сыграет на выезде с "Лос-Анджелес Лейкерс".