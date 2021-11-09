Непомнящий рассказал о приятельских отношениях с норвежцем Карлсеном

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Ян Непомнящий назвал приятельскими отношения с норвежцем Магнусом Карлсеном, с которым он встретится в матче за звание чемпиона мира. Об этом Непомнящий рассказал в интервью ТАСС.

Матч за звание чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"Лет десять назад мы провели два-три сбора. Я даже съездил с ним на один турнир, из любопытства в большей степени. Не могу сказать, что у нас теплые, дружеские отношения, но они вполне приятельские. Понятно, что сейчас это не играет большой роли", - сказал Непомнящий.

Непомнящему 31 год, в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает пятое место. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.