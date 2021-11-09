Непомнящий считает логичным повышенное внимание к матчу за шахматную корону

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Ян Непомнящий считает заслуженным и логичным повышенное внимание к матчу за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"В принципе, [повышенное внимание] совершенно заслуженно и логично. Матч на первенство мира - как чемпионат мира по футболу, похожие события, это единственное соревнование из мира шахмат, которое интересно широчайшему кругу людей, - сказал Непомнящий. - Понятно, что есть Всемирная шахматная олимпиада, чемпионаты, Кубки мира, прочие соревнования, но именно матч на первенство мира - это то, что действительно вызывает очень большой интерес со стороны любителей спорта. Это событие, которое происходит редко, и вообще за всю историю не так много чемпионов мира было".

Непомнящему 31 год, в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает пятое место. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/12857261.