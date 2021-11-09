Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 9 ноября. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на вторник "Вашингтон" дома обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата со счетом 5:3, Овечкин забросил третью шайбу столичной команды и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом. В активе обоих хоккеистов по 741 голу, первое место занимает Уэйн Гретцки (894), следом идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Второй звездой дня стал форвард "Лос-Анджелеса" Филипп Дано, отметившийся двумя шайбами и передачей в гостевом матче с "Торонто" (5:1).

Третьей звездой стал российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, сделавший две передачи в домашней игре с "Флоридой" (4:3).