Каменский считает, что Овечкину по силам в текущем сезоне догнать Ягра в списке снайперов

В ночь на вторник "Вашингтон" дома обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата со счетом 5:3. Овечкин забросил третью шайбу столичной команды и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом. В активе обоих хоккеистов по 741 голу, первое место занимает Уэйн Гретцки (894), следом идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

"Думаю, что по силам [догнать Ягра], и хочу пожелать ему этого, - сказал Каменский. - Он хорошо подготовился перед сезоном - и физически, и морально. Не думаю, что он уделяет внимание этим рекордам, он просто выходит и показывает тот хоккей, в который любит и умеет играть".

По мнению Каменского, Овечкин сумеет преодолеть возможный спад в сезоне после яркого начала регулярного чемпионата. "Я думаю, он уже достаточно играет и знает, когда у него спад и как его быстрее пройти. С этим у него проблем не будет - он уже достаточно опытный игрок, прошел огонь, воду и медные трубы", - отметил он.