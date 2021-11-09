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НХЛ

Каменский считает, что Овечкину по силам в текущем сезоне догнать Ягра в списке снайперов

Российскому форварду, чтобы догнать чеха, необходимо забросить 25 шайб

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александру Овечкину по силам в текущем сезоне догнать чеха Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории лиги. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

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В ночь на вторник "Вашингтон" дома обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата со счетом 5:3. Овечкин забросил третью шайбу столичной команды и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом. В активе обоих хоккеистов по 741 голу, первое место занимает Уэйн Гретцки (894), следом идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

"Думаю, что по силам [догнать Ягра], и хочу пожелать ему этого, - сказал Каменский. - Он хорошо подготовился перед сезоном - и физически, и морально. Не думаю, что он уделяет внимание этим рекордам, он просто выходит и показывает тот хоккей, в который любит и умеет играть".

По мнению Каменского, Овечкин сумеет преодолеть возможный спад в сезоне после яркого начала регулярного чемпионата. "Я думаю, он уже достаточно играет и знает, когда у него спад и как его быстрее пройти. С этим у него проблем не будет - он уже достаточно опытный игрок, прошел огонь, воду и медные трубы", - отметил он.

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