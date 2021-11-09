Фетисов: Овечкин настроен обойти именно Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин настроен именно на то, чтобы обойти по количеству голов в регулярных сезонах именно Уэйна Гретцки, а догнать Яромира Ягра в этом списке - промежуточная задача. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз в качестве тренера) Вячеслав Фетисов.

В ночь на вторник "Вашингтон" дома обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата со счетом 5:3, Овечкин забросил третью шайбу столичной команды и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, сравнявшись с Бреттом Халлом (по 741 шайбе). Первое место занимает Уэйн Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

"У него цель догнать и обойти Гретцки, а все остальное в этом плане - проходящие моменты. Самое главное, чтобы не было травм: ни у него, ни у всех наших кандидатов в олимпийскую сборную, - сказал Фетисов. - Мы с ним летом вместе тренировались, и Саша настроен на этот исторический шаг, который важен не только для хоккея, но и для мировой спортивной истории. Ну и при этом не нужно забывать, что хоккей - это командная игра, и ребята, которые с ним играют, все это тоже ощущают".

"К тому же стать олимпийским чемпионом вслед за своей мамой - это тоже одна из задач для него", - добавил он.

Мать Овечкина, Татьяна Овечкина, является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу (1976, 1980).