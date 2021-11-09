"Зенит" оспорит удаление Клаудиньо в матче чемпионата России с "Уралом"

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Санкт-петербургский "Зенит" оспорит удаление полузащитника Клаудиньо в гостевом матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Уралом", обратившись в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил источник.

Встреча прошла 7 ноября в Екатеринбурге и завершилась вничью со счетом 0:0. Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый фол на 51-й минуте матча.

"Зенит" подаст протест на прямую красную карточку Клаудиньо в ЭСК, - сказал собеседник агентства. - Указано, что Клаудиньо изначально пытался сыграть в мяч, делая подкат спереди, и цели сыграть грубо он не преследовал. Скорее всего, комиссия будет рассматривать прецеденты, которые уже были ранее".

Одним из таких прецедентов была ситуация с нарушением правил защитника "Динамо" Дмитрия Скопинцева на нападающем "Зенита" Эмилиано Ригони. В августе 2020 года в матче пятого тура чемпионата России Скопинцеву была показана прямая красная карточка за фол на Ригони, которая затем была отменена решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, и футболист смог сыграть в следующем туре.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 30 очками. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Зенит" 19 ноября примет "Нижний Новгород". Клаудиньо в текущем сезоне провел 13 матчей в разных турнирах, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.