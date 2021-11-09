Уже в четверке лучших. Овечкин сравнялся с Халлом по количеству голов в НХЛ

ТАСС, 9 ноября. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин минувшей ночью в матче с "Баффало" забросил свою 741-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это позволило ему выйти на четвертое место в списке лучших снайперов регулярных сезонов в истории лиги, сравнявшись по голам с Бреттом Халлом.

Нападающий "Вашингтона" спустя месяц после начала чемпионата продолжает радовать заброшенными шайбами и не уходил без гола в течение четырех игр с 23 по 29 октября. В предпоследнем матче с "Филадельфией" (1:2) он словно взял паузу, прежде чем отличиться снова. В игре с "клинками" Овечкин мог открыть счет уже на третьей минуте: после броска от синей линии он подправил шайбу, но та залетела в ворота от Тома Уилсона.

"Если бы не я, Овечкин бы опередил Халла, - смеясь, сказал Уилсон после матча. - Он забил от моей руки. Мне стоило просто уйти с дороги, и мы бы сейчас говорили о Ягре".

Исторический гол 36-летний россиянин забил уже в первом периоде при счете 2:1 - после броска Дмитрия Орлова он также подправил шайбу. В итоге Овечкин также сделал и две голевые передачи, а "столичные" выиграли со счетом 5:3. Россиянин был признан лигой первой звездой игрового дня и как всегда призвал просто двигаться дальше.

"Это просто большие цифры, понятно, что приятно сравниться с Халлом, но у меня еще впереди парочка игр [чтобы обойти его]. Я видел, как играет Халл, у него потрясающий бросок. Что касается [Яромира] Ягра, то давайте не будем забегать вперед - сначала надо обойти Халла", - приводит слова Овечкина пресс-служба "Вашингтона".

Овечкин настроен на этот исторический шаг

Сам Халл отметил, что станет считать Овечкина уникальным игроком, только когда он обойдет лидера списка снайперов Уэйна Гретцки, забросившего 894 шайбы. "Но он входит в группу парней, которая умеет забрасывать шайбы. Надо отдать ему должное - он великий игрок", - приводит слова Халла официальный сайт НХЛ.