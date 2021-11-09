{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Клуб КХЛ "Йокерит" объявил об уходе Марьямяки с поста главного тренера по окончании сезона

Специалист возглавляет команду с 2018 года
Главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямяки Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямяки
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 9 ноября. Главный тренер хельсинкского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" Лаури Марьямяки покинет занимаемый пост по окончании текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Прошлым летом я решил, что после нынешнего сезона хочу новых вызовов, - сказал Марьямяки. - Время, проведенное в "Йокерите", было полезным. Мы провели хорошую работу с руководством клуба, тренерами, техническим персоналом и, конечно же, с игроками. Тем не менее сейчас все мое внимание по-прежнему сосредоточено на сегодняшнем дне, потому что работа еще не завершена".

Марьямяки 44 года, он тренирует "Йокерит" с 2018 года. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Марьямяки работал в сборной Финляндии в качестве помощника главного тренера Эркки Вестерлунда. Финны на Играх завоевали бронзу. Он продолжил работу в сборной в качестве помощника в штабе Кари Ялонена, с 2016 по 2018 год Марьямяки был главным тренером национальной команды.

"Йокерит" лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 40 очков после 27 матчей.

Теги
КХЛ
ЧМ-2022 по футболу
Аленичев: российские футболисты в матче с киприотами должны не думать о команде Хорватии
Встреча пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге
Читать полностью