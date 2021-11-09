Поляк Стефанский рассудит сборные России и Кипра в отборочном матче чемпионата мира

ТАСС, 9 ноября. Судейская бригада во главе с поляком Даниэлем Стефанским обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Стефанского назначены поляки Давид Голис и Михал Обукович, резервным арбитром будет Дамьян Сильвестрзак. Встреча пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало - 20:00 мск.

После восьми матчей сборная России лидирует в турнирной таблице в группе H с 19 очками, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, сыграют в плей-офф за право участия в мировом первенстве.