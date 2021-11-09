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ЧМ-2022 по футболу

Поляк Стефанский рассудит сборные России и Кипра в отборочном матче чемпионата мира

Встреча пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге
Даниэль Стефанский EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Даниэль Стефанский
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 9 ноября. Судейская бригада во главе с поляком Даниэлем Стефанским обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Стефанского назначены поляки Давид Голис и Михал Обукович, резервным арбитром будет Дамьян Сильвестрзак. Встреча пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало - 20:00 мск.

После восьми матчей сборная России лидирует в турнирной таблице в группе H с 19 очками, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, сыграют в плей-офф за право участия в мировом первенстве.

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ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022 по футболу
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