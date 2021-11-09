Пять футболистов сборной Германии помещены на карантин перед матчем с лихтенштейнцами

ТАСС, 9 ноября. Пять футболистов сборной Германии отправлены на карантин в связи с заражением коронавирусной инфекцией одного из игроков. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Зараженный игрок прошел полный цикл вакцинации и не испытывает симптомов болезни. Четверо футболистов изолированы вместе с ним, несмотря на отрицательные результаты тестирования, поскольку они находились в контактной зоне.

По информации газеты Bild, коронавирусом заразился защитник Никлас Зюле.

В ноябре сборная Германии должна провести два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября немецкая команда дома примет сборную Лихтенштейна, а 14 ноября в гостях встретится с футболистами из Армении. Ранее подопечные Ханса-Дитера Флика гарантировали себе путевку на мировое первенство, набрав 21 очко в восьми матчах. Второе место занимает команда Румынии (13 очков), третье - Северной Македонии (12), четвертое - Армении (12), пятое - Исландии (8), шестое - Лихтенштейна (1).