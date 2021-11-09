Карасев назначен главным судьей на матч между сборными Румынии и Исландии по футболу

ТАСС, 9 ноября. Российский судья Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между командами Румынии и Исландии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч состоится 11 ноября в Бухаресте. Помогать Карасеву будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Кирилл Левников. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Ранее в этом сезоне Карасев в качестве главного судьи обслуживал матч за Суперкубок УЕФА и три встречи группового этапа Лиги чемпионов.

Сборные Румынии и Исландии выступают в группе J вместе с командами Германии, Северной Македонии, Армении и Лихтенштейна. Возглавляют группу представители Германии, которые набрали 21 очко в восьми матчах, за ними идут румыны (13), македонцы (12), армяне (12), исландцы (8) и команда Лихтенштейна (1).