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КХЛ

Хоккеиста "Торпедо" Дамира Жафярова признали лучшим нападающим недели в КХЛ

Форвард в трех матчах набрал шесть очков

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Дамир Жафяров из нижегородского "Торпедо" признан лучшим нападающим 10-й игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Жафяров в трех матчах набрал 7 очков (5 шайб + 2 результативные передачи). Шайбы форварда в домашних матчах против ярославского "Локомотива" (3:2) и "Сочи" (5:1) оказались победными. В игре против "Сочи" Жафяров оформил хет-трик.

Лучшим защитником недели стал одноклубник Жафярова швед Теодор Леннстрём. На его счету 6 (3+3) очков в трех встречах.

Лучшим вратарем недели признан финн Харри Сятери, выступающий за новосибирскую "Сибирь". Он одержал две победы в трех матчах, отразив 97,59% бросков.

Лучшим новичков игровой недели стал 19-летний нападающий "Сочи" Кирилл Мельниченко, который сделал две результативные передачи в трех встречах при показателе полезности "+2".

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