В УЕФА рассказали о функциях Прядкина на посту советника руководства организации

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сергей Прядкин на посту советника руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) помогает организации в отношениях с различными заинтересованными сторонами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

В понедельник Прядкин сообщил ТАСС, что с 5 ноября является советником руководства УЕФА по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг. 5 октября Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ)

"С начала ноября Сергей Прядкин работает советником/ консультантом высшего руководства УЕФА и помогает организации в наших отношениях с различными заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении.

Прядкину 60 лет, он возглавлял РПЛ с 2007 года, в марте 2020 года функционер был переизбран на новый пятилетний срок. В 2005-2006 годах Прядкин занимал пост советника президента Российского футбольного союза (РФС), с 2006 по 2007 год был генеральным директором РФС. С 19 декабря 2018 года по 22 февраля 2019-го он исполнял обязанности президента РФС.