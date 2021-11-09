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Летние олимпийские виды спорта

Бах заявил, что МОК продолжит бороться с коррупцией в спорте

Глава организации отметил, что на Олимпиаде в Токио не было ни одного случая коррупции

ТАСС, 9 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) будет уделять особое внимание борьбе с коррупцией. Об этом президент МОК Томас Бах рассказал на международном онлайн-форуме, посвященном борьбе с коррупцией в спорте.

"МОК будет продолжать бороться с коррупцией в спорте, будем делать это совместно национальными федерациями на международном уровне, - сказал Бах. - На Олимпиаде в Токио не было ни одного случая коррупции, и Игры показали, что мы можем добиваться успехов, быть сильнее и быстрее только сообща. И именно поэтому мы обновили олимпийский слоган, который теперь звучит как "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Международный форум за добросовестность в спорте проводится в четвертый раз. Форум объединяет более 500 представителей олимпийского движения, правительств, межправительственных агентств, букмекерских контор и других экспертов.

Теги
Бах, ТомасЛетние олимпийские виды спорта
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