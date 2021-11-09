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ЧМ-2022 по футболу

Пименов пожелал Сергееву забить гол в дебютном матче за сборную России в игре с киприотами

Отборочный матч чемпионата мира между командами России и Кипра пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Гол нападающего сборной России Ивана Сергеева в ворота киприотов может стать красивым дебютом за национальную команду. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России Руслан Пименов.

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Отборочный матч чемпионата мира Россия - Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге. Затем россияне 14 ноября в гостях сыграют с хорватами. Сергеев попал сначала в расширенный, а затем и в окончательный состав сборной России.

"Соперник непростой, несмотря на то, что это Кипр. Если относиться к нему несерьезно, то будут большие проблемы, но я верю в Валерия Георгиевича [Карпина] в плане настроя команды, учитывая, что у нас все разговоры сейчас только о Хорватии, - сказал Пименов. - Если ошибемся с Кипром, то тогда перед хорватами не будем иметь преимущества в таблице".

"Что касается отдельных игроков, то если выйдет Сергеев, я хотел бы, чтобы он забил, так как это будет красивая история с его дебютом", - добавил он.

После восьми туров сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на мировом первенстве.

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