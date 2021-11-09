Боксер Петровский заявил о желании выиграть золото Олимпиады

КРАСНОЯРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу Марк Петровский намерен завоевать золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба правительства Красноярского края.

На чемпионате мира в Белграде Петровский победил армянина Давита Чалояна раздельным решением в финальном поединке в весовой категории свыше 92 кг.

"Олимпийский цикл - это сейчас самое важное, - сказал Петровский на встрече с губернатором Красноярского края Александром Уссом. - Нужно продолжать готовиться, наращивать обороты. Хочу попасть на Олимпийские игры и, конечно, завоевать медаль высшей пробы".

Петровскому 22 года, он также является чемпионом России и серебряным призером командного кубка страны.