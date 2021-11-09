Минцифры предложило оформлять паспорт болельщика через портал госуслуг

В понедельник в пресс-службе комитета Государственной думы по физической культуре и спорту сообщили ТАСС, что комитет поддержал законопроект "О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований" и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.

"Паспорт болельщика будет оформляться через портал госуслуг. Для этого Минцифры России предлагает включить систему идентификации болельщиков в инфраструктуру электронного правительства, куда уже входят портал госуслуг и Единая система идентификации и аутентификации", - говорится в сообщении.

"Паспорт болельщика был протестирован на Кубке конфедераций 2017 года, затем выдавался к чемпионату мира 2018 года и Евро-2020 и обеспечивал безопасное пребывание на стадионе. Во время предыдущих турниров паспорт болельщика выдавался на физическом носителе в специально организованных центрах выдачи. Теперь министерство предлагает оформлять электронные паспорта болельщика - это быстро, удобно, не требует от пользователя заполнять новую форму (данные будут автоматически подтягиваться из имеющихся на портале), а также сократит расходы государства на реализацию проекта", - также сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги сообщили ТАСС, что первым видом спорта, где применят паспорта болельщика, будет футбол.