СМИ: футбольный клуб "Торино" может арендовать Алексея Миранчука у "Аталанты"

ТАСС, 9 ноября. Российский полузащитник итальянского клуба "Аталанта" Алексей Миранчук может перейти в "Торино" на полтора года на правах аренды. Об этом сообщает газета Il Giorno Bergamo .

В сезоне-2021/22 Миранчук провел на поле 215 минут в восьми матчах и отметился одной результативной передачей. Два раза россиянин попадал в стартовый состав, в остальных встречах он выходил на замену. В последних трех матчах команды Миранчук на поле не появлялся.

"Аталанта" хочет сдать россиянина в аренду на полтора года. Основными претендентами на Миранчука называют "Торино" и "Сассуоло". Как сообщает издание, агент футболиста Вадим Шпинев прибудет в Бергамо для обсуждения сложившейся ситуации.

"Я буду в Италии с 20 ноября, у меня будет встреча с руководством "Аталанты", чтобы обсудить будущее Миранчука. Он точно не вернется в Россию. Ему нравится итальянский футбол, а в Италии есть еще 19 клубов. Миранчук хотел бы играть больше, но у его тренера радикальные взгляды", - сказал Шпинев.

Миранчуку 26 лет, он выступает за "Аталанту" с 2020 года, за это время полузащитник провел за команду 39 матчей в разных турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Ранее футболист играл за московский "Локомотив", в составе которого стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка России. В составе сборной России Миранчук дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.