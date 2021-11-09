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ЧМ-2022 по футболу

Карпин: Джикия и Жемалетдинов пропустили тренировку сборной России из-за повреждений

Российская команда продолжает подготовку к матчу отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборной Кипра
Главный тренер сборной России Валерий Карпин Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
© Егор Алеев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Рифат Жемалетдинов из-за повреждений не принимали участия в тренировке сборной России по футболу перед матчем с киприотами. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

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Сборные России и Кипра сыграют 11 ноября в матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022 в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена". Всего в тренировке принимали участие 26 игроков из 28.

"Все, кто тренировались, в порядке. Джикия и Жемалетдинов не тренировались. Решили не рисковать, у обоих повреждения", - сказал Карпин.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите со сборной Хорватии.

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