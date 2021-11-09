Караваев заявил, что на его позиции в сборной есть конкуренты, несмотря на уход Фернандеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Завершение карьеры в сборной России Марио Фернандесом не означает отсутствие конкуренции в национальной команде на позиции правого защитника. Об этом журналистам заявил защитник сборной Вячеслав Караваев.

Марио Фернандес больше не сыграет за сборную

"Не пожалел, что выбрал Россию". Марио Фернандес больше не сыграет за сборную

Выступающий за московский ЦСКА Фернандес объявил о завершении карьеры в национальной команде 13 сентября.

"Настроение отличное, готовимся к игре, все в штатном режиме. Идеальные тренировочные условия. Отсутствие Марио? Конкуренцию в команде никто не отменял, есть еще ребята", - сказал Караваев.

11 ноября в Санкт-Петербурге пройдет встреча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Кипра. После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите со сборной Хорватии.