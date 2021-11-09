Караваев заявил, что на его позиции в сборной есть конкуренты, несмотря на уход Фернандеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Завершение карьеры в сборной России Марио Фернандесом не означает отсутствие конкуренции в национальной команде на позиции правого защитника. Об этом журналистам заявил защитник сборной Вячеслав Караваев.
Выступающий за московский ЦСКА Фернандес объявил о завершении карьеры в национальной команде 13 сентября.
"Настроение отличное, готовимся к игре, все в штатном режиме. Идеальные тренировочные условия. Отсутствие Марио? Конкуренцию в команде никто не отменял, есть еще ребята", - сказал Караваев.
11 ноября в Санкт-Петербурге пройдет встреча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Кипра. После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.
Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите со сборной Хорватии.