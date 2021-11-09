Матыцин считает Fan ID важной мерой по обеспечению безопасности на спортивных мероприятиях

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Введение Fan ID станет важной мерой, направленной на повышение безопасности зрителей на спортивных мероприятиях. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

В понедельник в пресс-службе комитета Государственной думы по физической культуре и спорту сообщили ТАСС, что комитет поддержал законопроект "О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований" и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении. Позднее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило болельщикам оформлять Fan ID через портал госуслуг.

"Система идентификации болельщиков создавалась, прежде всего, для безопасности зрителей на спортивных соревнованиях, для семей, которые приходят поддержать на стадионы свои любимые команды, - сказал Матыцин. - Fan ID был успешно применен на Кубке конфедераций 2017 года, чемпионате мира по футболу 2018 года и на матчах Евро-2020. Его эффективность признана международным экспертным сообществом".

"Введение паспорта болельщика при проведении соревнований российского и международного уровней - важная мера, направленная на повышение безопасности и обеспечения общественного порядка во время проведения спортивных мероприятий. Минспорт России поддерживает инициативу Минцифры по оформлению электронных Fan ID через портал госуслуг. У пользователей, зарегистрированных на портале, данные для оформления паспорта болельщика будут уже предзаполнены. Таким образом, получение паспорта болельщика будет проходить быстрее и комфортнее", - заключил министр.

Ранее в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги сообщили ТАСС, что первым видом спорта, где применят паспорта болельщика, будет футбол.