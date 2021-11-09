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Олимпиада-2022 в Пекине

Международные федерации и МОК остались довольны подготовкой Пекина к Олимпиаде

Зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года
© EPA-EFE/WU HONG

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) и многие международные спортивные федерации впечатлены подготовкой Пекина к зимним Олимпийским играм 2022 года. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

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Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.

"Мы и многие международные федерации впечатлены аренами и подготовкой Пекина в целом. Рады видеть, что многие объекты были перестроены под зимние виды спорта, хотя раньше были построены к летней Олимпиаде", - сказал Дюби.

По решению оргкомитета олимпийские соревнования смогут посетить только местные болельщики. "Ситуация с билетами для болельщиков будет решена, но, видимо, в последний момент, об этом говорит опыт пандемии. Еще слишком рано давать прогнозы: все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Будем ждать и будем оставаться подвижными в этом вопросе", - отметил исполнительный директор МОК.

Пекин является единственной в истории столицей летних и зимних Олимпийских игр.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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