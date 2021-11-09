Риск недооценки есть. Сборная России по футболу готовится к матчу против команды Кипра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу продолжает подготовку к заключительным матчам группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. 11 и 14 ноября команда под руководством главного тренера Валерия Карпина проведет игры со сборными Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

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Перед двумя заключительными турами сборная России лидирует в группе H, набрав 19 очков. Вторую позицию занимает команда Хорватии (17). На местах с третьего по шестое располагаются сборные Словакии (10), Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). На данный момент команда под руководством Карпина уже гарантировала себе участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В конце марта 2022 года за три путевки в Катар поспорят 12 сборных. Для того, чтобы выйти на мировое первенство напрямую, сборной России необходимо набрать в двух оставшихся матчах больше очков, чем хорваты (11 ноября они на выезде сыграют с командой Мальты). Тренерский штаб сборной России на игры с киприотами и хорватами вызвал 29 игроков, но список сократился до 28. Защитник казанского "Рубина" Илья Самошников и полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян должны были присоединиться к команде, но из-за травм не смогли поехать на сбор. Вместо них был приглашен игрок петербургского "Зенита" Данил Круговой, для которого этот вызов в сборную стал первым в карьере. Сборная России начала готовиться к матчам против команд Кипра и Хорватии 7 ноября, но в первый день сбора в тренировках приняли участие только 12 футболистов, чьи клубы провели матчи днем ранее. Полностью команда собралась 8 ноября, но открытой для СМИ стала только тренировка, прошедшая во вторник. На поле вышли 26 игроков вместо 28. Перед началом тренировки Карпин вручил подарки сборной Санкт-Петербурга "Солнце в Зените", которая стала двукратным чемпионом всероссийских соревнований по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна. Здоровьем игроков решено не рисковать Спустя час после начала занятий главный тренер сборной России внес ясность по поводу численного состава участников тренировки, а также кондиций игроков. "Все, кто тренировались, готовы, [Георгий] Джикия и [Рифат] Жемалетдинов не тренировались, - сказал Валерий Карпин, отвечая на вопрос ТАСС. - Джикия чувствовал небольшое напряжение в коленном сухожилии, думаю, что завтра все должно быть нормально. Жемалетдинов приехал с болевыми ощущениями в икроножной [мышце]".

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"Решили, пока все обследования не проведем, не рисковать. Завтра результаты будут у нас - посмотрим. Тогда будет понятно", - добавил он. На вопрос о состоянии полузащитника "Монако" Александра Головина тренер заявил, что тот готов провести на поле минимум 60 минут. Из-за травмы, полученной в начале октября, хавбек пропустил игры сборной России против словаков (1:0) и словенцев (2:1), а в составе клуба появился на поле только 31 октября в матче чемпионата Франции против "Бреста" (0:2). Игрок итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук в октябре и начале ноября почти не играл. Он принял участие только в трех матчах команды из восьми, проведя на поле суммарно 60 минут, в пяти случаях он оставался в запасе. "Понятно, что он хочет играть, недоволен собой или клубом. Мы просили всех, чтобы клубные дела оставили за пределами сборной", - подчеркнул Карпин. В контексте здоровья игроков также был затронут вопрос вакцинации от коронавируса и возможности обязательной прививки для игроков сборной России. "По-разному футболисты относятся к вакцинации: кто-то за, кто-то против, как и население страны. Я за то, чтобы прививаться, но не знаю, можно ли заставить. Это не мой вопрос. Сейчас процентов 70 в сборной привиты", - сказал главный тренер национальной команды, отметив, что не знает, почему некоторые игроки не прививаются. Главного тренера сборной России вновь спросили о нападающем "Зенита" Артеме Дзюбе, которого не вызвали на игры против сборных Кипра и Хорватии. В конце сентября 33-летний форвард был включен в расширенный состав на октябрьские матчи, но отказался от вызова, мотивировав это тем, что еще не набрал форму. "Тогда мы надеялись, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов - ну, окей. Тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись", - заявил Карпин, отметив, что в его тренерском штабе никто не высказывался за то, чтобы пригласить в команду игрока сине-бело-голубых. Как бороться с недооценкой сборной Кипра? Главный тренер сборной России подчеркнул, что тренерский штаб уже беседовал с игроками по поводу настроя на матч против команды Кипра и еще будет проводить беседы. "Опасения есть, примеров миллион, в том числе свежих. Такая проблема была у "Зенита" в матче с "Уралом" (игра 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги закончилась со счетом 0:0 - прим. ТАСС) - недооценка. Может, думали про "Ювентус" ("Зенит" потерпел поражение от итальянского клуба со счетом 2:4 - прим. ТАСС) или о чем-то еще. Все через это прошли как тренерами, так и игроками. Надо пытаться избежать ошибок, никто не застрахован, но мы поборемся и, я надеюсь, победим", - сказал Карпин.

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